Juventus: lady Rugani è la reginetta dei social

E'la reginetta dei social in casa. La, che ormai da qualche tempo fa coppia fissa col difensore bianconero Daniele, è attivissima sui social e in particolare sudove pubblica foto con stupefacente continuità. E i tifosi della Juventus sembrano apprezzare: a scaldare i loro cuori, di recente, sono apparsi una serie di scatti che ritraggono Rugani e la Persico sorridenti (e in costume da bagno) durante unanel periodo natalizio. Non mancano gli scatti dalle tribune dello: la bella Michela, infatti, non si perde una partita del suo Daniele e non manca di farlo sapere ai suoi fan.