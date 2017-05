Sami Khedira fa tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri e a tutti i tifosi della Juventus. Il centrocampista tedesco, nonostante non sia ancora certo al cento per cento di poter scendere in campo tra 23 giorni nella finalissima di Champions League contro il Real Madrid a Cardiff, lascia trapelare un cauto ottimismo e ottime sensazioni riguardo ad un immediato recupero. Il giocatore ha rimediato un guaio muscolare nel corso della gara allo Juventus Stadium contro il Monaco e, in molti, avevano temuto che potesse dare forfait in vista del finale di stagione. Ad intervenire sulla vicenda è stato proprio l'ex giocatore del Real Madrid che, con un paio di Tweet, ha tranquillizzato i tifosi: "Buone notizie, nulla di grave. Due giorni di riposo e poi potrò aiutare la squadra nelle partite decisive", ha cinguettato il tedesco.

"Ancora entusiasta per il nostro approdo a Cardiff e soprattutto per il modo in cui ci siamo arrivati - ha aggiunto via social l'ex 'Merengues' - Non vediamo l'ora di affrontare il Real per la grande finale". Prima, però, i bianconeri sono attesi dalla sfida contro la Roma all'Olimpico in campionato per provare a chiudere il discorso scudetto e, poi, dalla delicatissima finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì prossimo. La 'Vecchia Signora' cerca di raggiungere uno storico ‘Triplete’ per eguagliare quanto fatto dall'Inter di José Mourinho nella stagione 2009/2010.

In stagione, fino a questo momento, i bianconeri hanno disputato 52 partite tra tutte le competizioni. In campionato il bilancio è di 27 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. In Champions, invece, i bianconeri sono imbattuti ed hanno collezionato 9 vittorie e 3 pareggi. 3 vittorie ed una solo sconfitta in Coppa Italia, mentre brucia ancora il ko ai calci di rigore contro il Milan nella finale di Supercoppa italiana.

La Juventus ha diramato un comunicato sulle condizioni del tedesco. "Gli accertamenti cui è stato sottoposto Sami Khedira hanno evidenziato la presenza di un trauma distrattivo di lieve/media entità ai muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche, sarà sottoposto a controllo clinico quotidiano e a nuove verifiche strumentali la prossima settimana", si legge.