Juventus, Iniesta rifiuta i bianconeri

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse da parte della Juventus per Andres Iniesta. Il numero 8 blaugrana, infatti, pur non avendo bisogno di presentazioni, era stato sponsorizzato dal suo ex compagno Dani Alves, ora proprio in bianconero. Ma, secondo il 'Mundo Deportivo', il centrocampista non farà lo stesso percorso del brasiliano, né ci saranno rinvii e fasi di stallo com'è successo nella scorsa finestra estiva con Javier Mascherano. Questa, almeno, l'intenzione dello spagnolo.

Andres Iniesta, infatti, ha un contratto con il Barcellona fino al giugno 2018, e l'intenzione è quella di rispettare l'impegno preso con la società che l'ha visto crescere ed affermarsi come uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio. In più, ad uno dei senatori blaugrana spetta il compito di accogliere nel migliore dei modi il nuovo tecnico che, probabilmente, sarà Ernesto Valverde, sostituto naturale di Luis Enrique. A contratto scaduto, invece, Iniesta lascerebbe il Barcellona per poi scegliere di chiudere la carriera in un campionato minore come il Qatar, seguendo le orme di un altro storico giocatore del Barcellona, Xavi Hernandez.