Douglas Costa si presenta ai suoi nuovi tifosi. Il brasiliano, reduce da una stagione complicata con il Bayern Monaco, è arrivato a Torino con un solo obiettivo: aiutare i bianconeri a vincere la Champions League. "La Juventus è una squadra molto forte e mi è sempre piaciuto guardarla giocare. Quando ho saputo di poter venire a Torino non ho perso tempo - spiega l'esterno brasiliano in conferenza stampa -. Sono qui per aiutare la squadra, anche a Cardiff è mancata un po' di fortuna per poter alzare la coppa. A volte è questione di dettagli. Vincere la Champions League è molto difficile: spero che il mio matrimonio con la Juve possa aiutare a farlo".

Dopo l'esperienza in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, Douglas Costa approda in Serie A, uno dei campionati più complicati e probanti per giocatori tecnici come il brasiliano: "E' un campionato perfetto per me, mi piace molto - assicura l'esterno 26enne -. Spero di adattarmi in fretta anche se non mi piace molto il contatto fisico e qui ce ne è molto. Ho parlato con Alex Sandro perché abbiamo giocato insieme in nazionale".

Nonostante sia arrivato da meno di una settimana, il brasiliano ha già avuto modo di confrontarsi con Massimiliano Allegri: "Ho parlato con lui che mi ha accolto molto bene così come i compagni. Ci vorrà un po' per trovare il feeling con tutto il resto della squadra, ma mi hanno già dato dei consigli e sono molto contento". Una chiosa finale su Gonzalo Higuain, al quale si augura di poter servire numerosi assist: "Gonzalo è un attaccante che mi piace molto e c'è una buona possibilità che quest'anno segni ancora di più. Potrò fargli molti assist e spero di ripetere l'annata straordinaria con Luiz Adriano allo Shakthar".