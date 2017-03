Juventus, non solo Donnarumma: per il dopo Buffon piace anche Meret

Con Gianluigi Buffon avviato ormai verso la fine di una carriera inimitabile, in casa Juventus si iniziano sul serio a fare i conti con la successione. Il nome più gettonato, e che circola ormai da tempo con una certa insistenza, è quello di Gianluigi Donnarumma: il portiere del Milan, che ha appena compiuto 18 anni, ha il contratto in scadenza con i rossoneri a giugno 2018 e non si è ancora seduto intorno a un tavolo per trattare il rinnovo. I bianconeri, per il momento, stanno alla finestra in attesa, così come Mino Raiola, di capire come si concluderà l'infinita vicenda del passaggio di proprietà del club di Silvio Berlusconi.



Ma non c'è solo. Laha infatti da tempo messo gli occhi anche su Alex, 19enne portiere di proprietà dell'in prestito allacon cui sta disputando una stagione straordinaria. Il club bianconero ha già offertoai friulani e domenica, in occasione della trasferta alla, potrebbe sferrare l'assalto decisivo con icome sostiene il Corriere dello Sport.