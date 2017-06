Juventus: Danilo e Bernardeschi le priorità

Giugno è praticamente finito e la Juventus non si è ancora mossa concretamente sul mercato. Un immobilismo che lascia qualche dubbio ai tifosi anche se, sotto traccia, Marotta e Paratici stanno lavorando per regalare due colpi a Massimiliano Allegri dopo aver chiuso per il talento Schick della Sampdoria. Due gli obiettivi principali: Danilo del Real Madrid, per coprire il buco lasciato da Dani Alves, e Bernardeschi della Fiorentina.

Per il terzino brasiliano l'ostacolo resta il costo: il Real Madrid vuole 20-25 milioni di euro dopo averlo pagato 30 dal Porto nell'estate 2015, i bianconeri sono partiti da un'offerta da 13 più bonus. Si potrebbe chiudere intorno ai 18-20 anche perchè la Juventus preme per il giocatore e lo stesso brasiliano sarebbe felice di lasciare Madrid dove è chiuso da Dani Carvajal, titolare inamovibile per Zidane. Danilo è però extracomunitario e il suo arrivo chiuderebbe la pista Douglas Costa.

La trattativa col Bayern Monaco per l'esterno si sarebbe raffreddata anche perchè la Juventus pare voglia andare dritta su Federico Bernardeschi. Il mancino della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2019, vuole andare via e la possibilità di giocare la Champions League e vincere lo Scudetto è molto allettante. Marotta sta lavorando con l'agente Beppe Bozzo e ha pronta un'offerta da 40 milioni di euro più bonus che difficilmente la famiglia Della Valle respingerà.