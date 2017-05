La Juventus nel club dei ricchi: vale oltre un miliardo

La Juventus continua la sua crescita, non solo in campo ma anche a livello aziendale. Lo confermano gli studi del gruppo KPMG che ha stilato per il "Financial Times" la classifica dei club più ricchi per valore: la società bianconera entra nella top ten e si piazza al nono posto con i suoi quasi 1,21 miliardi di euro mentre al comando della graduatoria c'è il Manchester United che supera la soglia dei 3 miliardi.

La Juventus è l'unica squadra italiana nelle prime dieci e va evidenziato un più 24% rispetto all'anno precedente alla voce "ricavi": i bianconeri si piazzano davanti al Tottenham, una delle sei società inglesi in classifica con il già citato Manchester United, primo, più Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool tra il quinto e l'ottavo posto. Sul podio le big spagnole, Real Madrid e Barcellona (poco sotto i 3 miliardi di euro), quarto il Bayern Monaco (2,44 miliardi). Dato importante è che i 32 club più ricchi hanno raggiunto un valore complessivo di quasi 30 miliardi di euro nel 2016, il 14% in più rispetto all'anno precedente, e questo valore è destinato a salire secondo KPMG garzie agli introiti dei diritti televisivi.

Spicca l'esclusione dalla Top Ten del Paris Saint Germain, undicesimo con un valore di poco superiore al miliardo di euro e penalizzato dal giocare in un mercato poco florido come la Francia. Nelle posizioni dalla 10 alla 20 ci sono ben quattro squadre italiane, tutte con un valore attorno ai 500 milioni di euro: il Milan è 15esimo (590 milioni), dal 18esimo al 20esimo posto ci sono Roma, Inter e Napoli.