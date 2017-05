Una sconfitta che deve fare crescere. Il ko subito dalla Juventus di Massimiliano Allegri contro la Roma di Luciano Spalletti nell'ultima giornata di campionato ha riavvicinato i giallorossi a -4 dalla 'Vecchia Signora' a due turni dalla conclusione della stagione. Nonostante il margine sui rivali resti rassicurante, i tre gol incassati dalla BBC suonano come un campanello d'allarme in vista delle due finali che attendono la squadra di Allegri. Proprio per non incappare più in pericolosi cali di tensione che potrebbero compromettere una stagione fino a questo momento perfetta, i giocatori della Juventus hanno avuto un confronto negli spogliatoi dell'Olimpico per siglare una sorta di 'patto Triplete'. A rivelarlo è stato Leonardo Bonucci, uno dei leader dentro e fuori dal terreno di gioco della ‘Vecchia Signora’.

"Ci siamo parlati sì - riporta 'La Gazzetta dello Sport' -: siamo tutti ragazzi esperti, anzi uomini che sanno di dover ritrovare la cattiveria necessaria per far sì che questa stagione diventi leggendaria". E sempre l'ex Bari detta la via per il futuro: "Il godere nel faticare e nel non prendere gol ci è mancato e deve tornare a essere una nostra caratteristica. Ora dobbiamo ricreare lo stress positivo. Ovvio che avrebbero tutti preferito restare 'on' con lo scudetto già in tasca, ma ognuno di noi adesso deve ritrovare la cattiveria dentro di sé. Il k.o. dev'essere un campanello d'allarme, utile per affrontare una gara difficile contro una Lazio che sta bene: serve la miglior Juve per prendere il primo dei tre obiettivi", le sue parole. Il primo impegno nel folto calendario bianconero è la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 17 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Poi, i bianconeri riceveranno la visita del Crotone allo Juventus Stadium domenica 21 maggio alle ore 15:00 per provare ad assicurarsi il sesto scudetto consecutivo. Se non dovessero riuscirci, Buffon e compagni potrebbero sfruttare un altro match ball nell’ultima trasferta della stagione in campionato a Bologna domenica 28. L’ultimo atto di quella che potrebbe essere una cavalcata trionfale si svolgerà poi sabato 3 giugno a Cardiff, quando la Juventus affronterà il Real Madrid nella finale di Champions League.