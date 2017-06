Juventus: Higuain saluta Dani Alves, poi cancella tutto

No al Chelsea per Alex Sandro

La Juventus e Dani Alves ad un passo dall'addio. La conferma, via social, arriva da nientepopodimenoche Gonzalo Higuain. Il 'Pipita' ha postato un video messaggio di saluto sul proprio profilo ‘Facebook’ che ha colto di sorpresa tutti i tifosi della 'Vecchia Signora'. "Ti mando un saluto gigante Dani, fratello. Sai il bene che ti voglio, è stato un piacere e una felicità enorme dividere questa stagione con te e vincere due titoli. Ti auguro il meglio in quello che farai e di vincere ancora, spero che resteremo in contatto perché è davvero un piacere. Ciao genio, non perdere l'allegria che hai", recita il bomber bianconero con sguardo fisso ed amichevole rivolto alla telecamera.

Poco dopo lo stesso Higuain ha provveduto a cancellare il post che, però, nel frattempo era già diventato virale ed aveva fatto il giro del web, provocando reazioni non certo entusiastiche del popolo bianconero. In realtà, come testimoniato dagli ultimi rumors di mercato, l'addio del brasiliano alla Juventus dopo solo una stagione a Torino era nell'aria da tempo. Sul giocatore, che già negli scorsi giorni era stato oggetto di critiche da parte dei tifosi per il 'consiglio' a Dybala di lasciare la Juventus per crescere, ci sarebbe il Chelsea di Antonio Conte che, per provare a dare l'assalto alla Champions League, vorrebbe puntare sull'esperienza e la corsa dell'ex Barcellona. Chissà se Dani Alves risponderà all'amico con un altro video nel quale, magari, svelerà anche il proprio futuro...