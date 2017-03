Altro record per Gianluigi Buffon, primo italiano a non avere giocato in Bundesliga a finire sulla copertina di Kicker, il bisettimanale tedesco che nel 2020 taglierà il traguardo dei cent'anni di fondazione. Il portiere della Juventus e della Nazionale, immortalato in abiti borgesi con un paio di occhiali da sole con le lenti colorate, parla di tutto e non rinuncia a dare una stoccatina a Inter, Milan e Roma che - seguendo strade diverse e a volte tortuose - stanno finendo o sono già finite nelle mani di proprietà straniere. A riguardo il pensiero di Buffon è piuttosto chiaro: "Povera Italia - dice -. E' una sconfitta per il nostro calcio e le nostre tradizioni".



Buffon, che il prossimo anno compirà 40 anni, scende in campo con le stesse motivazioni di inizio carriera. E alla domanda dell'intervistatore su come faccia a mantenere questo livello di concentrazione, il portiere risponde così: "Da anni mi chiedo cosa mi spinga ancora a giocare. Questa battaglia interiore mi porta forti motivazioni. Se avessi vinto lasarei svuotato: mi sprona". La, che ai quarti di finale diincontrerà il, ha disputato due finali contra i pali: nel(sconfitta ai rigori contro il) e nel 2015 (sconfitta per 3-1 proprio contro il).