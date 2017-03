La stagione entra nella sua fase decisiva e alla vigilia delle sfide contro Milan in campionato e contro il Porto in Champions, e Gigi Buffon riflette: "Triplete è una parola difficoltosa e impegnativa da pronunciare. Bisogna realmente pensare in grande perché siamo la Juventus, ma dobbiamo avere i piedi ben piantati a terra e operare con molta umiltà. Se riesci a sognare in grande però rimanendo umile nulla è precluso ma non vuol dire che se non si farà il Triplete sarà una delusione".

Nell'intervista a Premium Sport il portiere bianconero parla anche dell'eliminazione del Napoli: "Il Napoli ieri mi ha appassionato e l'ho tifato con tutto il cuore. E' una squadra che stimo tanto, ha un allenatore molto bravo e gioca un bel calcio. Il fatto che io naturalmente fossi propenso a tifare Napoli mi ha fatto piacere perché vuol dire che mi sento ancora sano. E questa cosa è molto importante".

Buffon analizza anche le continue polemiche che coinvolgono la Juventus e non risparmia una frecciata chiaramente indirizzata all'Inter: "Ho visto delle interviste che mi hanno fatto vivere dei momenti raccapriccianti, creando casi inesistenti. Io posso capire le polemiche su cose veritiere, sulle cose insistenti no, su queste cose devi stare zitto, tornare a casa e migliorare. Se poi sulle cose inesistenti tu vuoi creare un caso e vuoi fare la pañolada vuol dire che sei fuori strada completamente e io non riesco ad apprezzarti e a stimarti".