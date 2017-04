I tifosi della Juventus si sono risvegliati con il sorriso dei giorni migliori questa mattina: all'indomani dello spettacolare 3-0 rifilato al Barcellona allo Stadium nella sfida d'andata dei quarti di finale di Champions, l'entusiasmo del popolo bianconero è alle stelle. A riportare tutti con i piedi per terra, da vero capitano, è Gianluigi Buffon: "C'è soddisfazione per avere battuto il Barcellona - dice il portiere al microfono di Sky - ma purtroppo finisce tutto lì perché non ci hanno dato la coppa a fine gara e perché il passaggio del turno lo dobbiamo ancora conquistare. Sono però fiducioso, la Juventus ha umiltà e faccia tosta".



Buffon riconosce grandi meriti al suo tecnico Massimiliano Allegri: "Questa è una Juve ridisegnata da un'intuizione del nostro allenatore - spiega il portiere -. Ogni tanto ha questi prodigi, non so dove li studia però gli vengono bene. Bisogna davvero fare i complimenti ad Allegri, ma anche a noi che ci applichiamo. Mi auguro che possiamo continuare a rendere facili e belle determinate partite".



E sul ritorno al: "Andremo là con le antenne ben alzate - assicura Buffon -. Nel calcio ci sono state diverse rimonte: ricordo quelle subite dalcontro ile contro il. Mi ricordo quelle perché seguivo con grande attenzione i rossoneri, era un piacere vederli giocare in quel periodo".