Juventus, i bookmaker non credono al Triplete: è quotato a 32

Sono passati quasi sette anni dall’ultimo Triplete italiano, centrato nel maggio 2010 dall’Inter allenata da José Mourinho, ma per i bookmaker i tempi non sono ancora maturi per vedere un’altra squadra italiana vincere campionato, Coppa Italia e Champions League. La maggiore indiziata per ripetere la straordinaria impresa dei nerazzurri è ovviamente la Juventus, campione d'Italia in carica e da diversi anni assoluta dominatrice in Serie A: eppure, secondo gli scommettitori, le chance della squadra di Allegri di vincere tutto non sono così alte visto che l'impresa è quotata a 32.

Tra le grandi squadre europee, la favorita numero uno per centrare il Triplete è il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, quotato a 10. E - curiosità - il Bayern è stata l'ultima formazione in ordine di tempo a realizzare l'impresa con Heynckes in panchina nel 2013. Alle spalle dei campioni di Germania in carica si piazza il Real Madrid (quotato a 20), seguito dal Barcellona (27). Pochissimo credito, infine, per il Paris Saint Germain di Cavani e Verratti: il Triplete in salsa parigina è quotato addirittura a 100.