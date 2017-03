Juventus, Bonucci mantiene la promessa: cena pagata a tutta la squadra

Prima la clamorosa lite con Allegri e la conseguente esclusione contro il Porto nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions. Poi l'errore in occasione del gol dell'Udinese di domenica scorsa e l'immediato riscatto con la rete del pareggio. Infine, come promesso, la cena pagata a tutta la squadra.



Sono giorni davvero intensi per Leonardo Bonucci che, smaltita l'adrenalina dopo lo scontro con il tecnico, ha chiuso definitivamente la questione portando in trattoria tutti i suoi compagni e offrendo loro una cena.



Una serata di relax in vista dei prossimi fondamentali impegni dei bianconeri, a cominciare dall'anticipo di campionato di venerdì contro il Milan e dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. E Bonucci si mostra già carico: "Cena pagata - scrive il difensore su Instagram -. E ora più carichi di prima verso i tre obiettivi stagionali!".



Cena pagata!!! E ora più carichi di prima verso i 3 obiettivi stagionali!!! #cenabianconera Buonanotte a tutti!! #finoallafine Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 7 Mar 2017 alle ore 15:00 PST