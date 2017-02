Juventus-Bonucci, sarà addio? City e Chelsea di nuovo alla carica

Stando alle dichiarazioni ufficiali la clamorosa lite tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri, con la conseguente esclusione del difensore bianconero dalla sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, è stata solamente una burrascosa parentesi. Un incidente di percorso, un episodio come tanti che possono capitare all'interno dello spogliatoio. I rumors, tuttavia, delineano uno scenario assai diverso: la rottura tra il difensore ex Bari e il tecnico livornese potrebbe infatti essere insanabile e il giocatore, a fine stagione, potrebbe fare le valigie per trasferirsi altrove. Anzi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Bonucci avrebbe addirittura pensato all'addio immediato salvo tornare sui suoi passi e decidere di far sbollire la rabbia.



Qualunque sia l'esito della vicenda, quel che è successo in casaha avuto ovviamente grande risonanza e gli echi sono arrivati anche Oltremanica dove diversi club,in primis, hanno da tempo messo gli occhi sul giocatore e sono pronti a tornare alla carica a giugno. Pepavrebbe volutogià la scorsa estate per rinforzare il suo, ma il difensore bianconero aveva rifiutato l'offerta preferendo continuare la sua avventura a Torino. Antonio, che insieme a lui allaha vintocompreso quello con il record di punti e ha vissuto la fantastica anche se sfortunata avventura con la, sarebbe felicissimo di vederlo giocare a. Sarà insomma un'estate caldissima. Sempre che il primo a fare le valigie e lasciarenon sia Massilimiano: e anche per lui le offerte, anche dalla, di certo non mancano.