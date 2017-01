"Il primo grande obiettivo della stagione per tutti noi è lo scudetto: il sesto titolo consecutivo sarebbe una cosa storica, quindi ci teniamo molto tutti". Con queste parole Andrea Barzagli rilancia gli obiettivi della Juventus e indica le priorità della stagione in corso. Nel corso di un'intervista a Premium Sport il difensore bianconero accarezza l'idea di vincere ancora una volta il campionato: "Sarà importante mantenere il vantaggio in questo mese di gennaio dove affronteremo partite difficili. Dopo cinque campionati la fame non passa e ogni anno hai sempre un nuovo obiettivo. Quest'anno puntiamo al sesto scudetto consecutivo, traguardo che speriamo di raggiungere e poi chi lo sa, magari ci sarà il settimo...".





I tifosi juventini sognano anche di tornare in cima all'Europa, traguardo atteso ormai da 21 anni, maprecisa: "Laè stata per i primi anni un sogno, adesso penso che ladebba arrivare tutti gli anni sempre in fondo, o perlomeno passare il girone e giocarsela almeno fino alle semifinali per arrivare a giocarsi di nuovo una finale e magari vincerla. Ma lasi risolve in due partite, poi altre due se vai avanti: è una competizione più sintetica che dipende molto anche da fortuna e condizione, ci sono tanti incastri da realizzare. Nel campionato, invece, devi avere continuità".