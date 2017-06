Juventus: avanti per Douglas Costa, fatta per Schick

La Juventus prosegue il suo mercato senza troppi clamori ma si muove in maniera importante: è fatta per Patrick Schick, talento della Sampdoria, mentre va avanti in maniera positiva la trattativa per strappare Douglas Costa al Bayern Monaco. L'attaccante slovacco farà nei prossimi giorni le visite mediche ma i documenti sono già stati firmati e i bianconeri verseranno 30,5 milioni di euro per il trasferimento definitivo (pagamento in tre anni).

Per Douglas Costa la Juventus ha incassato il gradimento del giocatore, un sì ribadito nell'incontro di oggi tra Marotta e Paratici e l'agente del brasiliano ex Shakhtar Donetsk, elemente considerato perfetto per rinforzare il reparto offensivo e fare un salto di qualità. Si parla di un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro mentre il Bayern Monaco chiede 40 milioni di euro più una serie di bonus che possano portare la cifra vicina ai 50. In serata a Torino i dirigenti bianconeri hanno poi parlato con Giovanni Branchini, intermediario del club bavarese, segno che le parti stanno già trattando.