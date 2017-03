E' stato un post partita scoppiettante quello di Juventus-Porto, match andato in scena ieri sera allo Stadium e che ha certificato la qualificazione dei bianconeri di Allegri ai quarti di finale di Champions League. Nello studio di Premium Sport, al termine dell'incontro, l'ex tecnico e attuale opinionista Arrigo Sacchi ha bacchettato Paulo Dybala in diretta: "Sei un grande talento, ma una cosa che non mi piace di te è che protesti troppo con gli arbitri. Peccato perché a Palermo non lo facevi. Devi capire che sei un esempio per i bambini, hai un viso pulito. Sei un genio del calcio, mantieni questa tua figura", le parole dell'ex allenatore del Milan e della Nazionale azzurra. L'argentino della Juve ha incassato la critica senza scomporsi. Anzi, con un sorriso stampato sul volto, ha dato ragione a Sacchi: "E', ma è una cosa che in campo mi viene spontanea, lo so che non dovrei farlo. Mi impegnerò".



, autore del gol suche ha deciso la sfida di ritorno col, è convinto che questapossa arrivare molto lontano in Europa: "Ora il livello si alza, tutte le squadre rimaste sono forti, giocano bene, ma noi cercheremo di arrivare fino alla fine chiunque sarà l'avversario che uscirà dall'urna - dice l'argentino -.: ci sono tante squadre forti, ma noi siamo attrezzati per farcela. In finale giocherei con il, per saldare il conto di due anni fa anche se io non c'ero".