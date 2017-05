Juventus, annullata la festa scudetto

Non è qui la festa. La sconfitta subita all'Olimpico contro la Roma nell'ultima giornata di campionato non ha avuto ripercussioni negative solo in classifica per la Juventus di Massimiliano Allegri. La società bianconera, infatti, in seguito al 3-1 incassato contro la squadra di Luciano Spalletti, ha deciso di annullare la festa scudetto ufficiale, prevista domenica 21 maggio dopo l'ultima partita dell'anno allo Juventus Stadium contro il Crotone. Niente palco in centro città, niente giro con il pullman scoperto e niente abbraccio del popolo juventino.

La scelta, oltre che legata ad un pizzico di scaramanzia ed all’esito del confronto, è pensata nell'ottica di mantenere alta la concentrazione in vista delle ultime, decisive uscite dei bianconeri. Il sesto titolo di campione d'Italia consecutivo, infatti, arriverebbe matematicamente solo in caso di vittoria contro i calabresi di Davide Nicola che, oltre ad essere la squadra più in forma del campionato, vogliono provare a giocarsi tutte le proprie chances di restare in Serie A. In caso di mancato successo allo Juventus Stadium e di vittoria della Roma nell'anticipo contro il Chievo, il tutto dovrebbe essere ulteriormente rimandato di un'altra settimana a dopo la trasferta di Bologna. L’unica possibilità, a questo punto, sarebbe quella di festeggiare lo scudetto al rientro da Cardiff - posticipando il rompete le righe della squadra -, opzione vincolata, però, alla vittoria della Champions nella finale contro il Real Madrid. Il più deluso (forse) sarà proprio Massimiliano Allegri che, nonostante la vittoria negli ultimi due campionati, non ha mai avuto il privilegio di sfilare in mezzo ai suoi tifosi. Due anni fa, la Juventus era intenta a preparare la finale di Champions contro il Barcellona, l'anno scorso quella di Coppa Italia contro il Milan.