"L'anno prossimo sarò sulla panchina della Juventus: vogliamo tornare in finale e magari vincerla". Massimiliano Allegri incassa il colpo ma non va al tappeto, anzi, non vede l'ora di riprovarci tra 12 mesi: queste le sue parole a Premium dopo la cocente sconfitta per 4-1 nella finale di Champions League a Cardiff contro il Real Madrid, il secondo ko per lui nel match che assegna il titolo dopo quello di Berlino 2015 contro il Barcellona.

Analizzando la partita il tecnico dice: "Siamo partiti bene e abbiamo fatto un grande primo tempo, che forse dovevamo chiudere in vantaggio. Mentre nel secondo, complice qualche problemino fisico, siamo un po' andati in sofferenza. Poi, dopo il 2 a 1, abbiamo mollato mentalmente. Dovevamo rimanere in partita e non lo abbiamo fatto: questo è un passaggio mentale su cui l'anno prossimo dovremo crescere. Se c'è da fare un appunto ai ragazzi è che non dovevamo subire il terzo gol, perché le occasioni le avremmo create".

Parlando di futuro Allegri sottolinea che non ha intenzione di andarsene, anzi: "Sarò sulla panchina della Juventus: vogliamo tornare in finale e magari vincerla. La vita ti dà la possibilità di riprovarci: dovremo capire dove poter migliorare sotto l'aspetto del gioco e della mentalità. L'anno prossimo abbiamo l'obiettivo di rivincere il campionato e rifare una grande Champions. La società sa dove dobbiamo migliorare, ma a questi ragazzi c'è solo da dire grazie".