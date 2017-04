La Juventus fa fuori il Barcellona senza concedere gol per 180 minuti ma la pancia non è ancora piena, la strada è ancora lunga per la conquista della Champions League. "Abbiamo fatto un passo in avanti contro un avversario di grandissimo livello. Abbiamo fatto una gara difensiva, siamo partiti bene poi abbiamo sofferto il giusto: la semifinale è meritata. Non è però un traguardo, è un passaggio per arrivare a Cardiff", ha detto Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero a Premium ha sottolineato la grande prova dei suoi: "Che il Barcellona per due partite non faccia gol è motivo di grande merito, dietro abbiamo fatto benissimo, avremmo potuto giocare per un giorno intero e sarebbe stato difficile farci gol. Questa squadra ha ancora margini di miglioramento, adesso dobbiamo gustarci questo passaggio del turno ma senza cullarsi troppo". Guardando avanti Allegri aggiunge: "Dove può migliorare questa squadra? Nella gestione della palla. Nel primo tempo dovevamo essere più calmi nel girare il pallone. Sicuramente è mancata un po' di lucidità perché ci siamo difesi molto ma ci può stare in questo stadio contro campioni del genere. Solo una grande Juventus poteva passare questo turno".

La Juventus punta dritto alla finalissima di Cardiff con l'obiettivo di vendicare la sconfitta di Berlino nel 2015: sarebbe un traguardo incredibile considerando anche che sono cambiati 9 giocatori rispetto ad allora. "Significa che cambiare porta entusiasmo ma bisogna cambiare bene. La società ha portato giocatori di grande qualità e io ho cercato di sistemarli. Da gennaio ho cambiato sistema di gioco per avere una squadra diversa: i cambiamenti bisogna farli quando si vice, perché quando si perde diventa più difficile farli", la chiosa di Allegri.