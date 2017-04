A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato pareggiata 1-1 al San Paolo, la Juventus torna a Napoli per la semifinale di ritorno di Tim Cup. All'andata i bianconeri si imposero 3-1 a Torino ma il tecnico Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, predica calma: "Il nostro obiettivo è arrivare tre volte consecutive in finale, abbiamo le carte in regola per arrivarci. Giochiamo per fare gol. Il Napoli ha un modo di giocare simile al Barcellona. Le caratteristiche di palleggio non cambieranno".

Dopo aver analizzato gli avversari, Allegri difende il suo operato dalle critiche piovute dopo il pareggio del San Paolo: "Se una volta si pareggia non succede nulla, l'importante è raggiungere gli obiettivi a fine stagione. Detesto questo alone di negatività, meglio vedere il lato positivo delle cose - continua il tecnico bianconero -. A un mese e mezzo dalla fine della stagione ci stiamo giocando scudetto, la semifinale Coppa Italia e i quarti di Champions. Nelle ultime due stagioni abbiamo vinto due scudetti, due Coppe Italia e abbiamo giocato qualche finale. Vincere non è la normalità, è qualcosa di straordinario, vince solo una squadra".

Infine alcuni spunti di formazione e un probabile forfait: "Mandzukic difficilmente sarà della partita, Dybala e Cuadrado hanno ripreso in pieno e sono a disposizione, dopo l’allenamento deciderò chi giocherà domani. Al posto di Mario può giocare Alex Sandro oppure Sturaro. Neto gioca, Alex Sandro dovrebbe rientrare. Domani potrei fare anche 7-8 cambi, vediamo dopo l’allenamento. Al momento la difesa a tre è difficile, Lemina per le sue caratteristiche ha giocato una buona partita, non posso chiedere a lui le cose che fa Cuadrado - conclude Allegri -. Le diffide non influenzeranno le mie scelte di formazione".