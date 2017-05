Chiudere in bellezza il campionato a Bologna per poi concentrarsi su Cardiff. Questo è il pensiero del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che, in conferenza stampa, parla del suo futuro: "Per ora non ci siamo incontrati con la società, non lo faremo prima della finale. Ho un contratto fino al 2018, l'ho ripetuto mille volte. Io voglio rimanere ma dobbiamo vederci. L'esito di Cardiff non cambierà la mia decisione".

L'allenatore toscano ha dunque le idee chiare. Nel suo futuro c'è ancora la Juventus anche se tra un lustro potrebbe arrivare una nuova panchina, magari della Nazionale: "Dove mi vedo tra cinque anni? Ho un'idea chiara in mente, ma non la dico perchè altrimenti succede un pandemonio. Ma credo sarà un percorso diverso rispetto a quello attuale".

Niente turnover, almeno in attacco, nel match del Dall'Ara per Allegri: "Vogliamo chiudere al meglio questo campionato, vincendo. Poi ci preparemo in vista della finale. Khedira e Asamoah giocano, Chiellini no. Chance per Audero in porta. In attacco tutti i titolari, Mandzukic, Dybala, Higuain e Cuadrado non riposano".