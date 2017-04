Napoli-Juventus è il big match della 30esima giornata, una sfida attesissima anche dai diretti protagonisti. "Sarà una bellissima partita, chi partecipa deve farlo con voglia ed entusiasmo che vanno al di là del risultato. Sono pienamente convinto che i tifosi napoletani saranno partecipi e daranno esempio di civiltà e correttezza", dice il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta in Campania.

La grande attesa è ovviamente per Gonzalo Higuain, pesante ex di turno. Sul Pipita Allegri dice: "E' un giocatore importante che ha fatto una scelta professionale. E' normale che i tifosi napoletani prima lo applaudiranno e poi lo fischieranno. Lui è molto sereno, sta riprendendo una buona condizione". Higuain ci sarà, difficile invece vedere dall'inizio Paulo Dybala: "Non voglio rischiare, è tornato e ha svolto pochi allenamenti. Non è in cattiva condizione, devo decidere, abbiamo tante partite".

Sugli altri dubbi di formazione il tecnico bianconero aggiunge: "Sono rientrati tutti, stanno discretamente bene: deciderò oggi nell'ultimo allenamento chi scenderà in campo. L'attacco? Mandzukic ha lavorato a parte, Dybala ha svolto parte dell'allenamento con la squadra e parte differenziato". Infine Allegri commenta un importante premio assegnato a Maurizio Sarri: "Sarri ha meritato la Panchina d'Oro, perché ha fatto un bel lavoro all'Empoli e al Napoli. Per chi ho votato io? Per Di Francesco, se ricordo... Io l'ho vinta quando ero al Cagliari nell'anno di Mourinho all'Inter che vinceva tutto".