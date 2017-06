Juventus: Allegri firma fino al 2020

E' il giorno di Massimiliano Allegri a Torino: pranzo con i dirigenti Marotta e Paratici e il presidente Andrea Agnelli dopo un lungo summit il mattino, poi nel primo pomeriggio è arrivata l'attesa firma sul rinnovo del contratto. Il tecnico livornese, in scadenza nel 2018, ha prolungato il suo sodalizio per altre due stagioni e sarà quindi il tecnico della Juventus fino al 2020 con un sostanzioso aumento dell'ingaggio.

Per respingere gli ultimi assalti del Paris Saint Germain, i bianconeri hanno ritoccato lo stipendio di Allegri già dal prossimo anno: passerà da 4,5 milioni di euro più bonus a 5,5 più bonus, poi un altro milione in più nel 2018, per cira 6-6,5 milioni più bonus e l'ultimo anno con i quasi 7 totali. Un ingaggio da top club per l'allenatore ex di Sassuolo, Cagliari e Milan che arriverà ai livelli dei più sponsorizzati concorrenti.

"Ora è ufficiale: Massimiliano Allegri ha rinnovato il suo rapporto con la Juventus fino al 30 giugno 2020. Un rapporto che, dal giorno del suo arrivo, nel luglio del 2014, ha permesso alla squadra di continuare il suo percorso di crescita in Italia, iniziato tre anni prima, e consolidare sempre di più la sua posizione di top team europeo. La Juve e Allegri sono cresciuti insieme. Stanno continuando a farlo. E continueranno ancora", gli stralci più importanti del comunicato del club bianconero.