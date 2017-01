Emily Ratajkowski, super madrina per la Juventus

Tanti ospiti vip alla festa "Black and White and More" organizzata dalla Juventus a Milano per il lancio del nuovo logo del club bianconero. Tra questi c'erano il tre volte premio Oscar Giorgio Moroder, lo chef Carlo Cracco, l'attore e regista Michele Placido, il dj Linus, le showgirl Martina Colombari, Federica Fontana e Federica Panicucci, e persino la top model e attrice Emily Ratajkowski. La bella Emily, regina dei social network con quasi 11 milioni di followers su Instagram, ha scritto: "Stasera a Milano per celebrare la Juventus".

mini abito bianco che ha messo in risalto tutta la sua sensualità. Una mise semplice per la Ratajkowski, vista al cinema con "Gone Girl" di David Fincher e con "We Are Frinds" al fianco di Zach Efron: un look non certo al livello dell'abito color oro con spacco vertiginoso sul decolletè e sulle gambe che ha fatto impazzire tutti agli ultimi Golden Globes.

