Coppa Italia, Juve a caccia del record nel segno di Higuain

La Juventus si affida a Gonzalo Higuain. Dopo avere sprecato il primo match point contro la Roma all'Olimpico per la conquista dello scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri non vuole ripetere l’errore nella sfida di mercoledì contro la Lazio in finale di Coppa Italia. I bianconeri, ancora in corsa su tutti i fronti e vicini a centrare uno storico ‘Triplete’, si affidano al 'Pipita' Higuain ed alla sua cattiveria sotto porta. Nel corso della stagione, l'argentino ha segnato la bellezza di 32 gol in 51 partite: 24 in Serie A, 5 in Champions League e 3 in Coppa Italia. L'ex Napoli, inoltre, ha nella Lazio la sua vittima preferita in tutte le competizioni disputate con le maglie di Juventus e Napoli: 13 gol in 11 partite tra Serie A (12 gol in otto match) e Coppa Italia (un gol in tre match).

Quella fra la 'Vecchia Signora' e la formazione biancoceleste è la riedizione della finale del 2015, vinta dalla compagine torinese con una rete di Matri nei tempi supplementari dopo l’1-1 dei tempi regolamentari targato Radu e Chiellini. Con quella di quest'anno, i bianconeri salgono a quota 17 finali di Coppa Italia (11 quelle vinte), eguagliando il record della Roma che, però, ne ha alzate al cielo 'solo' 9. Per la Lazio, invece, si tratta della nona finale di Coppa Italia della propria storia con sei successi e due sconfitte. Se i bianconeri dovessero festeggiare al termine dei 90 minuti di gioco, sarebbero la prima squadra a vincere tre edizioni consecutive della Coppa Italia, così come sarebbero i primi ad arrivare a quota sei scudetti in fila in caso di successo contro Crotone o Bologna nelle ultime due giornate di campionato. Juventus e Lazio si sono incontrate due volte in finale di Coppa Italia: nella prima occasione, giocata con andata e ritorno (2003/04), hanno vinto i biancocelesti, nella seconda i bianconeri (2014/15).