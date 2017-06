Ciao Juventus, Grosso nuovo tecnico del Bari

Nuova avventura in arrivo per Fabio Grosso: l'ex terzino sinistro campione del mondo nel 2006 con l'Italia a Berlino è il nuovo allenatore del Bari in serie B. Per Grosso sarà il primo incarico da tecnico di una prima squadra dopo i tre anni passati alla guida della Primavera della Juventus con cui ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2016 e ha raggiunto, sempre nello stesso anno, le finali sia di campionato, sia di Coppa Italia (perse con Roma e Inter).

"FC Bari 1908 spa comunica di aver raggiunto un accordo di massima con il tecnico Fabio Grosso. L'allenatore sarà a Bari nella prossima settimana", la nota ufficiale del club pugliese. La Juventus ha invece salutato Grosso con un affettuoso messaggio: "Fabio Grosso il prossimo anno non sarà più l’allenatore della nostra Primavera, ma sarà il tecnico del Bari, secondo quanto ha annunciato la società pugliese. Non possiamo che essere tutti molto felici per lui: Grosso si merita davvero questo incarico, forte di quanto ha saputo dimostrare in questi anni alla Juventus, in termini tecnici e anche umani. Grazie di tutto Mister Grosso, e in bocca al lupo per la tua nuova avventura!".