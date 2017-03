Buffon e Gabbani, concittadini e ballerini

Di Carrara, proprio come me. Bianconero, come il sottoscritto. E un grande ballerino, proprio come sono io 😂😂😂 una grande serata! https://t.co/vCaiti73Dm — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) February 28, 2017

Dopo aver vinto il, Francescoè riuscito a coronare un altro sogno: incontrare il suoGigi. Il cantante di, la stessa città del portiere bianconero, ha assistito alla gara tra la, di cui è grande tifoso, e il, valido per la semifinale di andata di, e poi è stato ospite negli studi didove ha potuto conoscere, ospite a sorpresa della trasmissione.L'interprete di, diventato un vero tormentone, era felice ed emozionato, soprattutto quandogli ha regalato unacol numero 1 e il nome "Gabbani". Il portiere ha detto di essere undel concittadino: "Nelle ultime due settimane per sciogliere la tensione ascolto Gabbani. Per rilassarmi faccio il ballo della scimmia nuda davanti allo specchio, con Ilaria che ride".Sono poi arrivati ivia. "È stato un grande onore conoscere il mio concittadino Gianluigi Buffon! Grazie della maglia!", ha scritto. "Di Carrara, proprio come me. Bianconero, come il sottoscritto. E un grande ballerino, proprio come sono io. Una grande serata!", la replica di