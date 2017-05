Barcellona: Piqué incorona la Juventus e Buffon

Gerard Piqué non ha dubbi. Il difensore del Barcellona nel corso di questa stagione ha giocato sia contro il Real Madrid che contro la Juventus e la squadra di Massimiliano Allegri è quella che l'ha maggiormente impressionato. Il 3-0 rifilato dalla 'Vecchia Signora' ai blaugrana allo Stadium e la strenua difesa del Camp Nou, evidentemente, hanno convinto lo spagnolo della forza della squadra torinese.

"La finale di Champions sarà una partita tra due grandi squadre - assicura la stella del Barcellona -. La Juve è una squadra che sta facendo bene da alcuni anni, perché ha grandi giocatori come Buffon, che ha molta voglia di vincere questo trofeo per la prima volta, o come Dani Alves, che è un nostro ex compagno e sarebbe bello che potesse vincerla. Sarà una gara con pochi gol. Chiellini, Bonucci e Barzagli sono molto abili: sarà una grande finale".

La Juventus è diventata un punto di riferimento su scala europea anche grazie alla presenza di giocatori del calibro di capitan Gigi Buffon che meriterebbe il Pallone d'Oro: "E' senza dubbio tra i top club europei, sta facendo bene da diversi anni anche cambiando i giocatori - prosegue il difensore -. L’anno scorso c’era Pogba, prima ancora Pirlo e ora c’è Dybala: c’è un grande rinnovamento. Messi è il miglior giocatore del mondo e della storia e può vincere un altro Pallone d'oro. Ma se dobbiamo guardare i trofei sarebbe bello che lo vincesse Buffon. Ha vinto lo Scudetto, la Coppa Italia e può ancora vincere la Champions. Se lo meriterebbe per la carriera che ha fatto, per questa stagione e perché sarebbe bello vederlo vincere da un altro portiere dopo Yashin".