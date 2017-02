Wanda Nara scatenata: altra foto hot su Instagram

Dopo i post incandescenti dei giorni scorsi, tra cui un breve video in cui era impegnata in un esercizio in palestra, Wanda Nara continua a far parlare di sé per le sue foto hot sul profilo Instagram. La moglie del centravanti e capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha pubblicato un'altra foto che mette in mostra le sue grazie: stavolta l'ex showgirl, che attualmente cura gli interessi professionali del marito, appare senza veli sdraiata sulla spiaggia con addosso solamente un perizoma. Quanto basta, naturalmente, per scatenare l'entusiasmo dei fan che hanno iniziato a inondare la pagina di commenti già pochi minuti dopo la pubblicazione del post che, a giudicare dalla didascalia, sembra una sorta di omaggio al fotografo Cris Welcomme.

📸 @criswelcomme !!! Punta del este 💙 Una foto pubblicata da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 3 Feb 2017 alle ore 03:01 PST