Con Wanda Nara la palestra diventa hot

La carica di Wanda Nara non si placa e dopo le foto ad alto tasso di sensualità, pubblica un video mentre esegue un esercizio in palestra. Nulla di male se non fosse che la moglie del capitano dell'Inter Mauro Icardi renda il lavoro per le gambe molto hot visto che l'obiettivo della fotocamera è puntato direttamente sul suo fondoschiena. "Super allenamento", ha scritto Wanda che era in palestra con Cristina Morales, moglie del cileno Gary Medel.

Pare che la signora Icardi non abbia seguito alla lettera i consigli del marito che, secondo quanto riportato dai rotocalchi rosa, non abbia gradito gli ultimi post ad alto tasso erotico della moglie su Instagram. Anche perchè, con la carica sensuale di Wanda, anche un semplice esercizio in palestra diventa un modo per provocare e i followers gradiscono.