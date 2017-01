Il passato di Wanda Nara: ballo hot per lady Icardi

Tuffo nel passato per Wanda Nara che, sul proprio profilo Instagram, posta una foto tratta da un ballo molto sexy durante uno show in Argentina di qualche anno fa. La compagna del capitano dell'Inter Mauro Icardi, sempre molto attiva sui social network, sa come deliziare i suoi quasi 2 milioni di followers: dopo la foto di una copertina in cui compare quasi totalmente senza veli, ecco ora un fermoimmagine di quel balletto in cui risalta il suo décolleté esagerato.

Wanda Nara entra in scena vestita da infermiera molto provocante con stivali rossi e camice bianco poi, appena parte la musica, si scatena nel ballo e si muove con addosso una mise decisamente striminzita che trattiene a malapena il suo voluminoso seno.

