Udinese: guai cardiaci, si ferma Gnoukouri

Doveva essere l'avventura del rilancio a Udine per Assane Gnoukouri, prodotto del vivaio dell'Inter, e invece il 20enne centrocampista ivoriano dovrà stare fermo 3 mesi per problemi cardiaci. E' dunque finita la stagione per il mediano che non è nemmeno riuscito ad esordire con la maglia bianconera dopo la cessione in prestito: infatti, dopo essere andato in panchina contro il Milan, non è stato convocato da Delneri per la gara col Chievo.



Questo il comunicato dell'Udinese: "Udinese Calcio comunica che il calciatore Assane Gnoukouri, a seguito di accertamenti medici effettuati nei scorsi giorni, non è risultato idoneo per problematiche di tipo cardiaco. L'esito degli esami eseguiti a Udine ha evidenziato la non idoneità temporanea del calciatore per i prossimi tre mesi. Gnoukouri, già indisponibile per una sindrome influenzale, non potrà riprendere l'attività agonistica per il periodo innanzi indicato".





Anche l'ha confermato lo stop: "F.C. Internazionale comunica che il calciatore Assane Gnoukouri, già indisponibile nei giorni scorsi per una sindrome influenzale, dopo aver sostenuto ulteriori approfondimenti medici è risultato non idoneo alla pratica sportiva per problematiche cardiache".