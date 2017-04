"Nel calcio ci sono alcune regole: quando uno sbaglia, paga". Assume sempre più i contorni di una telenovela senza fine il tormentato rapporto tra Maxi Lopez e Mauro Icardi. L'amicizia si è rotta quando l'ex moglie del bomber granata Wanda Nara è caduta tra le braccia dell'attaccante interista con il definitivo matrimonio, celebrato nel 2014.

Secondo Maxi Lopez, tra i motivi della mancata convocazione in Nazionale Argentina di Icardi ci sarebbe proprio il suo comportamento: "C'è un motivo per cui non viene convocato - spiega -. Il calcio è invidioso quando un giocatore ha una grande esposizione mediatica fuori dal campo: il pallone ha delle regole e quando uno sbaglia, paga. Nella vita è lo stesso. Avrei piacere di fare una chiacchierata privata con lui, ma non me lo hanno mai permesso: hanno sempre messo in mezzo i figli".

In Argentina ha fatto discutere la biografia di Icardi ma l'attaccante del Torino non sembra, al momento, intenzionato a replicare con un'opera letteraria: "Mi hanno offerto di scrivere un libro diverse volte. Ma immaginate solo se dovessi raccontare tutto quello che mi è successo. Preferisco tenerlo per me. I libri li devono scrivere i campioni. I campioni della verità".

Maxi Lopez ha l'opportunità di spiegare anche il motivo che l'ha spinto a postare la foto in compagnia di Messi e Mascherano (pilastri della Nazionale Argentina) prima del match di Champions tra la Juventus e il Barcellona: "Io parlo poco e questo a volte mi va contro, solo che ho dovuto chiarire la situazione perchè stava dando fastidio ai miei amici che non vedevo da anni".