Serie A: Udinese-Inter, le pagelle

Le pagelle di Udinese-Inter, terminata 1-2.





UDINESE



Karnezis 5 Rovina l'ottimo primo tempo con un errore sul primo palo sul tiro di Perisic. Nella ripresa rischia di fare altrettanto con un'uscita sbagliata sul cross dalla destra, poi Widmer salva su Joao Mario

Felipe 6 Match con pochi errori per il centrale difensivo contro una squadra con un pacchetto offensivo tra i migliori in Italia

Samir 6.5 Da una sua azione personale nasce l'1-0 bianconero. Nel primo tempo annulla Candreva, nella ripresa soffre

Danilo 6 Tiene molto bene fisicamente su Icardi mentre fatica di più negli inserimenti dei centrocampisti nella sua zona Widmer 6.5 Non si vede molto in attacco mentre in difesa è autore di diverse chiusure puntuali. Nel finale salva un gol dopo l'uscita sbagliata di Karnezis

Hallfredsson 5.5 Entra ma non riesce ad arginare gli inserimenti dei centrocampisti nerazzurri nel finale

Jankto 7 Il migliore dell'Udinese: dà qualità alle giocate abbinata a tanta corsa, oltre al gol che porta in vantaggio momentaneamente in apertura i friulani

De Paul 5.5 Qualche spunto ma senza continuità nel primo tempo, mentre nella ripresa praticamente sparisce

Fofana 6 Uno dei migliori nel primo tempo, poi finisce la benzina: irriconoscibile nella ripresa con tanti, troppi, errori

Kums 6.5 Prestazione positiva in fase di disimpegno e anche in quella di chiusura.

Thereau 5 Poca efficacia in fase di rifinitura e finalizzazione: giornata negativa per l'attaccante

Zapata 6 Svaria su tutto il fronte offensivo permettendo alla squadra di salire anche in momenti di difficoltà ma negli ultimi metri manca di precisione

Matos s.v. Pochi minuti sul terreno di gioco per l'attaccante inserito nel finale da Delneri

Perica 6 Nel finale cerca di portare pericolo alla porta difesa da Handanovic senza riuscirci

All. Delneri 6 Per un tempo la sua squadra domina contro la più quotata formazione di Pioli, poi l'errore di Karnezis a fine primo tempo e un calo nella ripresa lo condannano.



INTER



Handanovic 6.5 Non può nulla sul gol di Jankto, salvato dal palo colpito da De Paul, si fa trovare pronto in altre occasioni

Ansaldi 5.5 Qualche errore di troppo sia in fase offensiva che in quella difensiva

D'Ambrosio 6.5 Non soffre sulle iniziative di Thereau, si fa vedere con continuità anche in zona offensiva

Murillo 5.5 Primo tempo da incubo, cresce nella ripresa con tanti anticipi su Zapata

Miranda 6.5 Dà sicurezza in copertura contro un giocatore più forte fisicamente come Duvan Zapata

Andreolli s.v. Entra nel recupero contribuendo alla conquista dei tre punti

Candreva 6.5 Nel primo tempo sbaglia quasi tutto, nella ripresa è determinante con i costanti affondi dalla destra

Banega 5.5 Sbaglia un gol praticamente già confezionato a inizio ripresa e Pioli lo toglie. Nel primo tempo viene poco cercato dai compagni

Kondogbia 5 Qualche buona giocata, ma è troppo lento sia a correre che a pensare. Un netto passo indietro rispetto alla buona prestazione contro la Lazio

Perisic 7.5 Salva l'Inter con una doppietta che permette ai nerazzurri di continuare a sognare la zona Champions League Brozovic 5.5 Quella del Friuli non è stata la miglior versione del croato: fisicamente soffre i mediani bianconeri, tecnicamente sbaglia troppo

Joao Mario 6.5 Non trova il gol sull'uscita sbagliata da Karnezis ma dal suo ingresso in campo l'Inter sembra cambiare marcia: inoltre è suo l'assist per la rete decisiva di Perisic

Eder s.v. Entra nel finale e conquista la punizione sulla quale arriva il 2-1 di Perisic

Icardi 6.5 Ben contenuto da Danilo, ha pochi palloni giocabili. Su uno di questi fa l'assist per il pari di Perisic.



Va in difficoltà, soprattutto a centrocampo, nel primo tempo. Poi la crescita nella ripresa e il gol vittoria nel finale: con carattere, nella striscia di vittorie consecutive gli episodi coprono le effettive modifiche in campo rispetto alla malcapitata gestione De Boer.