Serie A: Torino-Inter, probabili formazioni

Inter in campo nell'anticipo del sabato della 29esima giornata di Serie A. Alle 18 i nerazzurri, reduci dalla schiacciante vittoria per 7-1 con l'Atalanta, fanno visita al Torino del grande ex Sinisa Mihajlovic. I ragazzi di Pioli devono vincere se vogliono mantenere vivo il sogno Champions.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Medel, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. Allenatore: Pioli

Allo stadiova in scena la sfida a distanza tra due dei principali bomber dellaA guidare l'attacco granata c'è, miglior marcatore fin qui dell'intero campionato con 22 reti contro le 20 realizzate dal nerazzurro Mauro Icardi, reduce dalla tripletta con. Con l'arrivo di Pioli al posto diha cambiato sensibilmente marcia e nelle ultime cinque gare sono arrivate 4 vittorie. Il terzo posto del Napoli è distante 6 lunghezze e la conquista di un pass per la prossimanon sembra più solo un sogno. Nell'ultimo turno il Torino è stato sconfitto 3-1 a Roma dalla Lazio ma è in casa che ha costruito la sua classifica perdendo solo una volta nelcon la Juventus e raccogliendo 28 dei 39 punti totali.Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Molinaro; Benassi, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. Allenatore: Mihajlovic