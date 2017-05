Serie A, Inter: ultima in campionato, 1 punto in 7 giornate

La crisi dell'Inter non conosce fine. Contro il Sassuolo a San Siro, i nerazzurri hanno incassato la loro quarta sconfitta consecutiva, la sesta nelle ultime sette giornate di campionato. Dopo la rocambolesca vittoria per 7-1 contro l'Atalanta, evidentemente, qualcosa si è rotto nella macchina (fino a quel momento) perfetta di Stefano Pioli. Il pareggio a Torino contro i granata, infatti, è un risultato accettabile nell'economia di un campionato impegnativo come quello italiano ma, da lì in avanti, i numeri sono impietosi. L'Inter ha perso in casa con la Sampdoria, allo Scida contro il Crotone per poi pareggiare un derby già vinto contro il Milan a San Siro. La settimana successiva è arrivato il ko di Firenze, seguito da quello casalingo contro il Napoli e da quello di Marassi contro il Genoa, che ha portato all'inevitabile esonero dell'ex allenatore della Lazio. Nemmeno il ribaltone in panchina e la nomina ad interim di Vecchi sono però serviti a scuotere l'ambiente.



Facendo un rapido calcolo, l'Inter ha raccimolato 1 solo punto nelle ultime sette giornate di campionato, peggio di qualsiasi altra squadra in Serie A. I nerazzurri, infatti, sarebbero ultimi in classifica alle spalle del già retrocesso Pescara, del Genoa e del Chievo che ne hanno raccolti 2, 4 e 5 rispettivamente. Davanti a tutti, al primo posto, ci sarebbe il sorprendente Crotone di Davide Nicola che sta completando una incredibile risalita che l'ha portato a quota 31 punti in classifica, a -1 dall'Empoli e a -2 dal Genoa. Insieme con i calabresi troviamo il Napoli di Maurizio Sarri che, a sua volta, ne ha conquistati 17. Segue la Roma con 16, che nell'ultima giornata ha strapazzato la Juventus, e la Lazio di Simone Inzaghi con 13. Ecco poi la squadra di Massimiliano Allegri che, appesantita dalle fatiche di Champions, ha un po' rallentato la propria marcia trionfale in campionato.



LA CLASSIFICA DELLE ULTIME SETTE GIORNATE:



Crotone 17

Napoli 17

Roma 16

Lazio 13

Juventus 12

Cagliari 12

Sassuolo 12

Atalanta 11

Fiorentina 11

Empoli 10

Torino 10

Palermo 8

Udinese 8

Bologna 7

Milan 7

Sampdoria 6

Chievo 5

Genoa 4

Pescara 2

Inter 1