Serie A: l’Inter sogna il grande colpo, biennale a De Rossi

Da ‘Capitan futuro’ all’addio, il passo è breve. Daniele De Rossi rischia di essere arrivato al capolinea della propria avventura con la maglia della Roma. Secondo quanto trapela dagli ultimi rumors di mercato, infatti, l’Inter avrebbe preso contatto con il centrocampista giallorosso in vista della prossima stagione, mettendo sul piatto un ricco contratto biennale. L’offerta sarebbe stata apprezzata: la palla passa alla Roma.



L’Inter di Stefano Pioli sta, senza dubbio, attraversando il suo periodo più complicato. La stessa panchina del tecnico emiliano traballa sempre di più e, anche l’ultima sconfitta a San Siro contro il Napoli, non ha fatto altro che alimentare i malumori della piazza interista ed i dubbi della dirigenza nerazzurra. Questo ultimo mese di campionato sarà dunque fondamentale per provare a guadagnare l’accesso all’Europa League e, con esso, anche la riconferma in vista della prossima stagione.





Nel frattempo, però, la società nerazzurra lavora anche per allestire una rosa che sia in grado di lottare su tutti i fronti e provare ad interrompere l’egemonia delladiin campionato. Il nome caldo è quello di, la cui avventura con la maglia della Roma potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il contatto tra le parti sarebbe già avvenuto con la società meneghina che avrebbe offerto un ricco contratto biennale al giocatore. La priorità disarebbe quella di rimanere nella Capitale ma, ora, la palla passa aed al nuovo ds. Qualora l’accordo dovesse essere raggiunto, si tratterebbe di un’operazione simile a quella che portòdalallaa costo zero nell’estate del 2011.