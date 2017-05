Inter, Joao Mario avverte la pressione

Arrivato in estate da campione d'Europa con la maglia del Portogallo come il grande colpo della campagna acquisti dell'Inter, Joao Mario ha vissuto un’annata altalenante. L'ex Sporting Lisbona, reduce da un periodo non brillantissimo, avverte la pressione per la somma investita dai nerazzurri: "La società ha fatto un investimento importante per portarmi qua, lo so. Per questo - spiega a Premium Sport - penso solo a fare del mio meglio".



Joao Mario avverte la pressione. Il portoghese, arrivato in estate come il grande colpo della campagna acquisti nerazzurra, non ha vissuto una stagione facilissima all'ombra della 'Madonnina'. Un po' come tutta l'Inter, l'ex Sporting Lisbona, ha attraversato un periodo di forma eccellente, coinciso con la striscia positiva della 'Beneamata', finendo poi per perdere la maglia da titolare e, forse, anche un po’ di sicurezza nei propri mezzi.





"Il mio futuro? La società ha fatto un investimento importante per portarmi qua, lo so - assicura l'ex. Per questo penso solo a fare del mio meglio". In vista della prossima stagione, la società nerazzurra deve ancora scogliere le riserve sul nome dell'allenatore che guiderà la squadra. Un argomento che, al momento, non interessa più di tanto il portoghese: "Noi giocatori non dobbiamo farci distrarre, di queste cose deve parlare e decidere la società – prosegue -. Io provo a guardare avanti e a migliorarmi. Poi rispetto le decisioni della società ma la mia mentalità è controllare il mio lavoro e il mio atteggiamento".