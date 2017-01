Serie A: arriva il Pescara, per l'Inter è vietato distrarsi

Battere il Pescara, centrare la settima vittoria consecutiva e presentarsi al meglio al big match di domenica prossima allo Stadium contro la Juventus. Sono queste le motivazioni dell'Inter che stasera a San Siro riceve la visita del Pescara nel secondo anticipo della 22esima giornata: la squadra di Oddo, ultima in classifica e ancora a secco di vittorie sul campo, all'andata mise in grandi difficoltà i nerazzurri all'epoca allenati da De Boer.



Sulla carta non c'è partita. Troppo evidente il divario tecnico tra un'Inter in ottima salute, che domenica scorsa a Palermo ha festeggiato la sesta vittoria di fila in campionato, e un Pescara fanalino di coda che - fatta eccezione per il 3-0 a tavolino ottenuto nel match contro il Sassuolo alla seconda giornata - non è ancora riuscito a vincere una partita. Eppure all'andata gli abruzzesi misero in grande difficoltà i nerazzurri che, colpiti da Bahebeck, rimontarono solo nel finale grazie a una doppietta di Icardi. Era però la balbettante Inter di De Boer, nulla a che vedere con la squadra di Pioli che, partita dopo partita, oltre ai risultati sta ritrovando anche gioco e mentalità.



Anche i numeri sono dalla parte dei nerazzurri che,comprese, hanno vinto le ultime nove partite giocate a. Il pericolo numero uno per gli abruzzesi è Mauro, che quando vede biancazzurro si scatena: oltre alla doppietta firmata all'andata, l'argentino calò addirittura il poker esattamente quattro anni fa ai tempi della, quando ai blucerchiati strapazzarono ilcon un tennistico 6-0. Sei i precedenti altra le due squadre: il bilancio è di 4 vittorie dell'Inter, un pareggio e un successo del(2-0 alla prima giornata del campionato 1987-88 quando in panchina c'era).