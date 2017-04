Mario Balotelli non ha mai nascosto la sua fede per i colori rossoneri del Milan. Attualmente in forza al Nizza, l'attaccante italiano è finito nel mirino dei tifosi interisti dopo l'esultanza al gol di Zapata che ha fissato il derby sul 2-2. SuperMario, come sempre, non ha problemi a metterci la faccia ed è intervenuto in prima persona con una diretta su Instagram per rispondere alle critiche: "L'Inter per me tornerà ad essere la prima squadra in Italia entro uno o due anni. Non ho niente contro l'Inter, ma non potrei tornarci dopo quello che è successo in quella semifinale con il Barcellona. Ho buttato via la maglia, ma avevo 18 anni. Oggi non lo rifarei. Ognuno tifa per la propria squadra del cuore, io tifo Milan perché ho sempre simpatizzato per il Milan".

Balo non nasconde anche un pizzico di amarezza per non essere rimasto nella squadra che ama: "Sono andato via perché Galliani mi voleva, mentre l'ex presidente....No comment! Ho esultato al gol di Romagnoli e a quello di Zapata perché mi sono divertito vedendo una partita spettacolare". Alla domanda di un suo possibile ritorno in Italia al Napoli, Mario non ha dubbi: "Sì, ci andrei"

Il bomber, che sta vivendo la stagione del rilancio in Francia, ha parole di elogio per alcuni giocatori che militano nel nostro campionato: "Dybala? E' un grande, così come Icardi. Mi piacciono anche Banega e Joao Mario, che nel derby ha fatto una partita eccezionale. Belotti e Immobile sono fortissimi, stanno spaccando il campionato con i loro gol".