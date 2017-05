Mancini-Milan: al via il valzer delle panchine

Il campionato di Serie A deve ancora concludersi che già è iniziato il valzer delle panchine. Secondo gli ultimi rumors di mercato starebbe per innescarsi un vero e proprio effetto domino. La prima casella a muoversi sarebbe quella di Roberto Mancini, legato al nuovo ds rossonero Marco Fassone, ed accostato alla panchina del Milan. Vincenzo Montella farebbe dunque ritorno a Roma, con Luciano Spalletti pronto a vestirsi di nerazzurro.

Il valzer, si sa, è un ballo che appassiona migliaia di persone ma, quello delle panchine, non smette mai di annoiare. Mancano ancora tre giornate alla chiusura del campionato di Serie A e, ad eccezione della retrocessione di Pescara e Palermo, devono ancora essere emessi tutti i verdetti. La Juventus, saldamente al comando della classifica, attende solo la matematica certezza del sesto scudetto consecutivo, mentre Napoli e Roma si giocano il secondo posto. Incertissima, poi, la lotta per un posto in Europa League con il Milan, attualmente sesto, che occupa l'ultimo posto utile.

Proprio dalla sponda rossonera del Naviglio, però, potrebbe partire l'effetto domino in panchina che, in estate, ridisegnerebbe il volto del campionato. Secondo quanto trapela dagli ultimi rumors di mercato, infatti, i recenti deludenti risultati della squadra di Vincenzo Montella avrebbero convinto la nuova proprietà cinese a volgere altrove il proprio sguardo. Il nome nuovo accostato alla panchina del 'Diavolo' sarebbe dunque quello di Roberto Mancini, legatissimo al nuovo ds rossonero Marco Fassone. Lo stesso Mancini, qualche settimana fa, non aveva escluso categoricamente un futuro in rossonero ed il profilo del tecnico jesino sarebbe l'ideale per l'operazione di rilancio internazionale del club meneghino.

E se davvero lo scenario dovesse svilupparsi seguendo questo orizzonte, per Vincenzo Montella potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno a Roma, al posto di quel Luciano Spalletti che, ormai, sembra sempre più lontano dalla panchina giallorossa. Uno Spalletti che piace, e non poco, all'Inter cinese. Gli obiettivi principali del Gruppo Suning sono sempre gli stessi: Diego Simeone ed Antonio Conte ma, se fosse impossibile raggiungere uno dei due 'pezzi da novanta', allora il tecnico toscano sarebbe l'uomo giusto per la (nuova) ricostruzione.