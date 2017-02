Inter stangata: due giornate di stop a Icardi e Perisic

Oltre il danno, la beffa. Dopo aver protestato nel post partita del match perso a Torino contro la Juventus invocando almeno due calci di rigore, l'Inter si ritrova punita dal Giudice Sportivo che inflitto due giornate di squalifica al capitano Mauro Icardi e a Ivan Perisic, espulso nel finale di gara dal contestato arbitro Nicola Rizzoli. I due salteranno le gare con Empoli e Bologna ma torneranno a disposizione di Pioli per la gara con la Roma.

La squalifica di Icardi è "per avere, al termine della gara, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo". Perisic invece salterà due partite "per avere, al 49' del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di gara".

L'Inter ha preso malissimo la stangata del Giudice Sportivo e ha annunciato ricorso: "In seguito alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati Mauro Icardi e Ivan Perisic, FC Internazionale comunica che inoltrerà agli organi competenti preannuncio di reclamo, al fine di richiedere gli atti di gara".