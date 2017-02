Juventus-Inter: Pioli, lite in tv con l'ex arbitro Cesari. Video

Il burrascoso finale di Juventus-Inter, big match vinto 1-0 dai bianconeri allo Stadium grazie a una prodezza di Cuadrado, è proseguito anche nelle interviste post partita. Al tecnico nerazzurro Stefano Pioli non sono andati giù i due rigori - a suo dire evidenti - non concessi dall'arbitro Rizzoli per una gomitata di Chiellini ai danni di Icardi e per un intervento in scivolata di Mandzukic sullo stesso capitano interista. Mentre analizzava i due episodi incriminati alla moviola di Premium Sport, l'allenatore dell'Inter non ha gradito il commento dell'ex arbitro Graziano Cesari, ospite fisso degli studi di Mediaset in qualità di opinionista. "Non so se sei meglio adesso da opinionista o prima quando arbitravi", le parole rivolte a Pioli da Cesari che, dal canto suo, ha sostenuto senza esitazioni la tesi secondo cui i due rigori reclamati dall'Inter non ci fossero.