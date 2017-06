Inter, ufficiale: Spalletti firma un biennale

Dopo il viaggio lampo in Cina a Nanchino col ds Ausilio e Javier Zanetti per incontrare il presidente Zhang e i vertici del gruppo Suning, Luciano Spalletti è diventato ufficialmente il nuovo tecnico dell'Inter. L'annuncio è stato dato alle 16 con un tweet da parte del club nerazzurro: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore dell'Inter". Alle ore 12 invece era arrivato un altro tweet: "Ogni famiglia può avere un momento di difficoltà, l'importante è farsi trovare pronti quando inizia la battaglia".

E' dunque Luciano Spalletti il tecnico scelto per la nuova battaglia dell'Inter che vorrà lottare per lo Scudetto e riconquistare un posto in Champions League: l'allenatore di Certaldo, reduce da un anno e mezzo alla Roma con un terzo e un secondo posto, firmerà un contratto biennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione e verrà presentato alla stampa mercoledì prossimo alle ore 12 al centro sportivo di Appiano Gentile.

"F.C. Internazionale è lieta di annunciare Luciano Spalletti come nuovo tecnico della prima squadra. L'allenatore verrà presentato mercoledì pomeriggio alle ore 12:00 nella sala stampa del Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti. Spalletti ha firmato un contratto di due anni con l'Inter e nella giornata di lunedì 3 luglio dirigerà il primo allenamento della squadra. A livello individuale Spalletti vanta il maggior numero di panchine tra i tecnici dell'attuale Serie A grazie alle 406 presenze sino ad oggi accumulate. Inoltre, ha ottenuto la Panchina d'Oro 2004/05 e il Premio 'Miglior Allenatore' - Oscar del Calcio AIC nel 2006 e nel 2007. In bocca al lupo, Luciano!", recita la nota ufficiale dell'Inter.