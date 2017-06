Dopo l'annuncio ufficiale, arrivato negli scorsi giorni, Luciano Spalletti si presenta nella sua prima conferenza stampa da allenatore dell'Inter. Il tecnico di Certaldo sembra avere le idee ben chiare sul mercato: "Ne stiamo parlando ora con i direttori e la proprietà per creare una squadra più forte anche se non sarà facile perché gli acquisti non vanno assolutamente sbagliati".

Spalletti non nasconde l'obiettivo che si è prefissato: "Riportare l'Inter nella sua storia. Mi sono immaginato l'Inter come un club con una storia piena di belle cose e le voglio vivere tutte fino in fondo". Pochi dubbi anche sul modulo scelto per la sua esperienza in nerazzurro: "Io ho pensato al 4-2-3-1 e lavoreremo in quella direzione, poi lavoreremo anche su altre cose. Il fatto di giocare con un modulo o con un altro conta relativamente".

Dal 2010 (anno del Triplete) ad oggi, molti allenatori si sono succeduti all'Inter senza particolari successi: "Quello che diventa evidente è che l'Inter fuori dalle coppe sembra quasi uno scandalo. Io non sono più bravo degli altri, non sono più bravo di chi mi ha preceduto. Ma sono differente. Mi fido del mio modo di fare: se fosse possibile, chiedo ai calciatori di fidarsi di me. Sembrerebbe azzardato avere la soluzione".

Non poteva ovviamente mancare una considerazione sulla Roma e sulla decisione di lasciare la Capitale: "L'Inter mi ha contattato quando stava per finire il campionato. Pallotta era già stato avvisato da me che sarei andato via, e i risultati a fine campionato li abbiamo fatti anche se ero in uscita: questo perché mi identifico fino in fondo. A Roma ero diventato quello che divideva anziché unire, c'era questo problema sulla gestione di Totti. Si è venuta a verificare questa contrapposizione: l'amore per il calciatore più importante ha prevalso su quello che era il sostegno e l'affetto che ci doveva essere per la squadra - conclude -. Non essendo riuscito a mettere insieme le due cose, non ho fatto bene il mio lavoro".