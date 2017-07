Chiaro ed esplicito come sempre. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa dal ritiro dell'Inter a Brunico, non utilizza giri di parole per indicare la strada ai suoi giocatori. "Ho detto loro che per allenarli ho lasciato la Champions League. Ora spetta a loro riportarmela. Ho le stesse sensazioni che avevo prima che iniziasse il ritiro, sono convinto che ci siano qualità. Ho ricevuto anche un messaggio da Mourinho, l'Inter gli è rimasta nel cuore".

Rispondendo alle domande sul calciomercato, Spalletti non fa mistero: "Alcuni dovrebbero andare altrove, perché da anni non rendono quanto dovrebbero. Ci saranno anche rinforzi per inserire la squadra. Su Borja Valero dico che i dirigenti sono sempre bravi a lasciare i volantini. Voi seguite le cicche. Brozovic ha tante qualità, ma sta a lui saperle esprimere. Mi sono stati promessi degli acquisti, anche se so rendere con la squadra a mia disposizione. Ma se non dovessero mantenerle, verrò qui e lo dirò, perché le promesse vanno mantenute ed alcuni giocatori vanno acquistati. Non sono più bravo di chi mi ha preceduto".

Chi invece sta facendo faville nel mercato è il Milan, autore di già sette colpi. "Conta la qualità degli acquisti. L'anno scorso ne sono stati fatti, ma non è arrivato alcun miglioramento. Il Milan ha una garanzia: Montella. Un grande allenatore ed una grande persona. I rossoneri sarnno difficili da affrontare, ma non certo per gli acquisti: si gioca 11 contro 11." Qualche battuta anche sul futuro. "Ho un contratto di due anni, ma se non faccio bene in questa stagione, il resto conterà poco. Ho firmato per due anni, non per quattro. Quando concordi un biennale, il secondo dipende dal primo. Molti calciatori, qui, hanno avuto 5-6 grandi allenatori, ma è anche colpa loro se non fanno risultati. Per molti di loro, questa è una delle ultime opportunità, ed è giusto che lo sappiano"