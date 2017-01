Mentre i rumors di mercato danno Stevan Jovetic a un passo dal Siviglia, è lo stesso presidente del club spagnolo, Pepe Castro, ad ammettere il forte interesse nei confronti dell'attaccante montenegrino che ormai da tempo fatica a trovare spazio nell'Inter: "Jovetic è magnifico, speriamo che possa arrivare e dimostrare il suo valore come ha già fatto in Italia e anche in Inghilterra", dice Castro a Cadena Cope.

Sul montenegrino c'è l'interesse anche di Schalke 04 e Borussia Moenchengladbach ma la pista spagnola rimane senza dubbio quella più calda anche se Castro rimane prudente e precisa: "Abbiamo varie opzioni sul mercato e speriamo che qualcuna si concretizzi presto. Jovetic ci piace, ma ancora non è cosa fatta". Niente di concreto invece per Banega: "Ever è un giocatore che ora sta in Italia, al momento non è un'opzione per noi. A noi serve un attaccante, è in quella posizione che abbiamo problemi".