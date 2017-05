Uno dei punti da cui l'Inter deve ripartire per la prossima stagione è senz'altro la panchina. A chi affidare la guida tecnica per l'annata 2017/2018? In queste settimane sono circolati numerosi nomi: Conte è in cima alla lista, ma ci sono anche Spalletti e Simeone. Quest'ultimo, però, sembra volersi tirare fuori da questo totoallenatore. Nel post-partita di Atletico Madrid-Ath. Bilbao, infatti, il Cholo ha rivelato di voler restare alla guida dei Colchoneros anche la prossima stagione. Le sue parole, arrivate dopo la vittoria per 3-1 sui baschi nel giorno dell'addio al Vicente Calderon, lasciano spazio a pochi dubbi. "Resto all'Atletico Madrid. Ringrazio tutti quelli che hanno calpestato l'erba del Vicente Calderon e chi ha costruito questo club. Gli altri avranno più coppe e soldi in più, ma non avranno mai il nostro sentimento. Resto, e sapete perché? Perché questo club ha un futuro, e siamo noi."

Porta definitivamente chiusa all'Inter, almeno per questa stagione. Gli indizi, a dire la verità, c'erano tutti: negli scorsi mesi, il Cholo aveva postato una foto nel nuovo stadio che presto ospiterà le partite dei Colchoneros. Un segno inequivocabile della sua voglia di continuare il ciclo all'Atletico, dove ha ottenuto una Liga e due finali di Champions. Simeone, evidentemente, crede nella sua squadra e nel suo progetto, tanto da rifiutare l'Inter, che lui stesso ha rivelato che un giorno allenerà, e la montagna di soldi che Suning avrebbe comunque messo a disposizione del tecnico per ricostruire la squadra. Simeone-Inter, almeno per il momento, è un matrimonio che non s'ha da fare.